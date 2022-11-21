В Моринцах Черкасской области на родине Тараса Шевченко военнослужащий ВСУ Владимир Маломуж заварил двери в церковь УПЦ московского патриархата.
Об этом он сообщил корреспонденту Укринформа.
По словам Владимира Маломужа, также депутата городского совета, помещение храма принадлежит Звенигородскому горсовету.
— Священник московской церкви находится там незаконно — у него нет ни права собственности, ни договора аренды. Решением городского совета ему предстояло освободить помещение до 5 мая, однако проигнорировал это требование и продолжил служить. Недавно я приезжал в отпуск из Херсона. Посмотрел на все это, взял «электросварку» и заварил там дверь, — сказал военный.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы, в частности, были размещены на личном сайте священника
В Моринцах Черкасской области на родине Тараса Шевченко военнослужащий ВСУ Владимир Маломуж заварил двери в церковь УПЦ московского патриархата.
Об этом он сообщил корреспонденту Укринформа.
По словам Владимира Маломужа, также депутата городского совета, помещение храма принадлежит Звенигородскому горсовету.
— Священник московской церкви находится там незаконно — у него нет ни права собственности, ни договора аренды. Решением городского совета ему предстояло освободить помещение до 5 мая, однако проигнорировал это требование и продолжил служить. Недавно я приезжал в отпуск из Херсона. Посмотрел на все это, взял «электросварку» и заварил там дверь, — сказал военный.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы, в частности, были размещены на личном сайте священника