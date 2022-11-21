В Моринцах Черкасской области на родине Тараса Шевченко военнослужащий ВСУ Владимир Маломуж заварил двери в церковь УПЦ московского патриархата.

Об этом он сообщил корреспонденту Укринформа.

По словам Владимира Маломужа, также депутата городского совета, помещение храма принадлежит Звенигородскому горсовету.

— Священник московской церкви находится там незаконно — у него нет ни права собственности, ни договора аренды. Решением городского совета ему предстояло освободить помещение до 5 мая, однако проигнорировал это требование и продолжил служить. Недавно я приезжал в отпуск из Херсона. Посмотрел на все это, взял «электросварку» и заварил там дверь, — сказал военный.