Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Согласно выводам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы, в частности, были размещены на личном сайте священника, —сообщается в Службе безопасности.

Уведомление о подозрении получено по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника террористической организации ЛНР. Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке Украины.