|Швидкість вітру:
|2.9 м/с
|Схід сонця:
|06:42
|Захід сонця:
|16:28
|Температура завтра:
|+11 C°
|Швидкість вітру:
|3.8 м/с
|Схід сонця:
|06:58
|Захід сонця
|16:24
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.6 грн
|40.1 грн
|EUR
|38.5 грн
|39.5 грн
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника террористической организации ЛНР. Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
По данным следствия, боевик долго скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области, а впоследствии уехал в Россию.
Во время многоэтапной спецоперации работники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся «залечь на дно».
Злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием «Ангел».
Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружие и боеприпасы террористам «ЛНР» под видом «гуманитарных» грузов из России.
Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады «Призрак», входившей в состав 2-го оккупационного корпуса России во временно захваченных районах Луганской области.
Кроме того, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке постановочных сюжетов для информационных ресурсов Кремля.
Во время пропагандистских мероприятий он на собственном примере занимался популяризацией террористических группировок и призвал местных жителей поддерживать их.
Следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса.
Санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с возможной конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности и привлечению к ответственности виновников.
Спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили работники СБУ Одесской области при координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала диверсанта российской военной разведки , готовившего взрывы на одесской железной дороге.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника террористической организации ЛНР. Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
По данным следствия, боевик долго скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области, а впоследствии уехал в Россию.
Во время многоэтапной спецоперации работники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся «залечь на дно».
Злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием «Ангел».
Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружие и боеприпасы террористам «ЛНР» под видом «гуманитарных» грузов из России.
Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады «Призрак», входившей в состав 2-го оккупационного корпуса России во временно захваченных районах Луганской области.
Кроме того, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке постановочных сюжетов для информационных ресурсов Кремля.
Во время пропагандистских мероприятий он на собственном примере занимался популяризацией террористических группировок и призвал местных жителей поддерживать их.
Следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса.
Санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с возможной конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности и привлечению к ответственности виновников.
Спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили работники СБУ Одесской области при координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала диверсанта российской военной разведки , готовившего взрывы на одесской железной дороге.