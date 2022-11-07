Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника террористической организации ЛНР. Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

По данным следствия, боевик долго скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области, а впоследствии уехал в Россию.

Во время многоэтапной спецоперации работники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся «залечь на дно».

Злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием «Ангел».

Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружие и боеприпасы террористам «ЛНР» под видом «гуманитарных» грузов из России.

Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады «Призрак», входившей в состав 2-го оккупационного корпуса России во временно захваченных районах Луганской области.

Кроме того, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке постановочных сюжетов для информационных ресурсов Кремля.

Во время пропагандистских мероприятий он на собственном примере занимался популяризацией террористических группировок и призвал местных жителей поддерживать их.

Следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса.

Санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с возможной конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности и привлечению к ответственности виновников.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили работники СБУ Одесской области при координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала диверсанта российской военной разведки , готовившего взрывы на одесской железной дороге.