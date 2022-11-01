Служба безопасности Украины задержала диверсанта российской военной разведки, готовившего взрывы на одесской железной дороге.

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины. В результате многоэтапной спецоперации в Одесской области задержали агента гу гш ВС РФ.

«Установлено, что он собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Полученную информацию планировал передать военной разведке РФ для подготовки взрывов на основных логистических путях сил обороны на южном направлении», — заявили в СБУ.

Для выполнения задания злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.

Для конспирации русский агент постоянно менял внешность и каналы связи с русским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

«Сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленника, задокументировали преступные действия и задержали его при настройке устройства дистанционного наблюдения за маршрутом железнодорожного транспорта», — отметили в спецслужбе.

Правоохранители изъяли у него взрывчатые вещества и боеприпасы, в том числе 11 тротиловых шашек весом почти 3 кг, детонаторы, взрыватель и противотанковую мину.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры агенту сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ. Это первый приговор во время войны в указанной категории производств на Николаевщине.

Также двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.