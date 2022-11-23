Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не помогут России укрепить свои позиции в войне. Это не повлияет на способность сил обороны останавливать врага и освобождать временно оккупированные территории.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Подавляющее большинство вражеских ракетных ударов в последнее время направлено по объектам энергетической инфраструктуры. Это атаки прежде всего по гражданскому населению, которое так же несокрушимо, как и наши военные. Атаки на энергетику не помогут россии укрепить свои позиции в этой войне, – подчеркнула Анна Маляр.

Она подчеркнула, что уничтожение объектов энергетической инфраструктуры не повлияет на способность сил обороны останавливать врага и освобождать временно оккупированные территории, и украинские защитники готовы к ведению боевых действий в любых условиях.

Так же это не ослабит и мотивацию гражданского населения. Враг ошибается, если считает, что уничтожение энергоинфраструктуры направит усилия украинцев преимущественно на защиту тыла и будет отвлекать от фронта на востоке и юге, считает замминистра.

По ее словам, сегодня везде фронт и гражданское население борется с врагом так же как и военные – тоже на всех фронтах.

— Страна сплочена как никогда. Сейчас даже нет нужды кого-то утешать и вдохновлять на продолжение борьбы. Все мотивированы и уверены в нашей победе, – заявила Анна Маляр.

Как сообщалось, сегодня днем, 23 ноября, Киев подвергся ракетным обстрелам. Пока известно о попадании в объект критической инфраструктуры.

Из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка, из-за чего у многих абонентов выключился свет.