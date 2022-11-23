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В некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением в связи с очередным массированным ракетным ударом по украинской инфраструктуре.
Об этом, как сообщает Newsmaker, заявил вице-премьер Андрей Спину, пишет «Европейская правда ».
— После бомбардировки Россией украинской энергосистемы в последнее время у нас массовые отключения электроэнергии. Повторяется ситуация 15 ноября, – написал Андрей Спину.
Спину добавил, что оператор сети работает над возобновлением поставок и пообещал впоследствии дополнить информацию.
Читатели сообщают, что свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, еще нескольких городах, в том числе в Приднестровье.
Как сообщалось, сегодня днем, 23 ноября, Киев подвергся ракетным обстрелам. Пока известно о попадании в объект критической инфраструктуры.
Из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка, из-за чего у многих абонентов выключился свет.
В некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением в связи с очередным массированным ракетным ударом по украинской инфраструктуре.
Об этом, как сообщает Newsmaker, заявил вице-премьер Андрей Спину, пишет «Европейская правда ».
— После бомбардировки Россией украинской энергосистемы в последнее время у нас массовые отключения электроэнергии. Повторяется ситуация 15 ноября, – написал Андрей Спину.
Спину добавил, что оператор сети работает над возобновлением поставок и пообещал впоследствии дополнить информацию.
Читатели сообщают, что свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, еще нескольких городах, в том числе в Приднестровье.
Как сообщалось, сегодня днем, 23 ноября, Киев подвергся ракетным обстрелам. Пока известно о попадании в объект критической инфраструктуры.
Из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка, из-за чего у многих абонентов выключился свет.