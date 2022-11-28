Житель Южноукраинска подозревается в прославлении действий военных РФ на территории Украины, оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый, с марта по апрель этого года, то есть в период ожесточенных боев на территории Николаевской области, в собственном аккаунте запрещенной социальной сети «Одноклассники» активно публиковал сообщения, в которых содержались материалы по глотификации военных РФ, осуществляющих вооруженную агрессию на территории Украины, а также материалы, оправдывающие и признававшие правомерной такую агрессию.

Досудебное расследование осуществляется следователями отделения полиции №3 Вознесенского районного управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников управления СБУ в области.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что коллаборанты, которые во время оккупации занимали руководящие должности, скрылись вместе с россиянами.

Также он отметил, что пока неизвестно, где находятся Юрий Барбашов, которого россияне назначали «руководителем» администрации, и Татьяна Мезина, заместитель главы Баштанского райсовета, по данным СБУ также работавшая на оккупантов.