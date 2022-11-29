Российские оккупанты начали удалять на Яндекс-картах дома, которые они сносят в захваченном Мариуполе.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Россияне начали удалять дома на картах. Российские военные уничтожили дом в Мариуполе по улице Азовстальской, 33. Сейчас его снесли. На карте Google еще есть, а в Яндексе и в реальности его удалили, он перестал существовать. Там больше не пробежит босиком малыш и ни одна хозяйка не испечет яблочный пирог, - написал Дмитрий Лубинец.

По его словам, известно о том, что россияне планируют снести еще около тысячи домов, которые не до конца уничтожили во время осады.

Ранее сообщалось, оккупационная «полиция» Мариуполя не обращает внимания на грабеж в городе, неофициально власти разрешают мародерство из квартир, хозяева которых уехали спасаясь от войны.