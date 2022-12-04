В Николаеве мужчина до смерти избил знакомого. Бездыханное тело погибшего заметили прохожие на Океановской улице.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

— На месте происшествия полицейские установили, что телесные повреждения 42-летнему потерпевшему нанес знакомый после совместного распития спиртных напитков. Между мужчинами началась ссора, во время которой 47-летний злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные ушибы. После которых мужчина выбежал из дома, упал и умер, — говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных мероприятий оперативники разыскали злоумышленника, который после совершения преступления скрывался на территории города.

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

За причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего - ч. 2 ст. 121 УК Украины правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в селе Лугово в Николаевской области двое мужчин избили тракториста и отобрали 40 литров дизтоплива из трактора мужчины.