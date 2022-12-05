В Левобережном районе захваченного Мариуполя из-за сноса домов прорвали канализационные трубы, улицы и подвалы зданий затопило.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

— Из-за усиленного сноса домов в Левобережном районе, в районе бульвара Меотиды, канализационные трубы не выдержали и улицы и подвалы домов затопило, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители замерзают в собственных домах, прикрывают пленкой окна с выбитыми оконными стеклами, но в квартирах температура только +1 градус.

– Впереди долгая зима. Мариупольцы не знают, смогут ли ее пережить, констатировали в городском совете.

Кроме того, по информации местных жителей, в колодцах до сих пор находят трупы людей, убитых захватчиками во время осады.

- Мол, это еще одна сложность, чтобы запустить отопление, - отметили в горсовете.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали удалять на Яндекс-картах дома, которые они сносят в захваченном Мариуполе.