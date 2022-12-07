В среду, 7 декабря, на автодороге Н-24 «Благовещенское – Николаев» в районе населенного пункта Баловно столкнулись грузовик Volvo и Daewoo Sens.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

В результате аварии 29-летний водитель легковушки и его 28-летний пассажир погибли на месте происшествия. Следователи уже начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекло смерть нескольких человек».

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, что в Первомайском районе Николаевщины произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовик и легковушка.