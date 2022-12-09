В суд был направлен обвинительный акт в отношении 54-летней жительницы города Николаева по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 436 2 УК Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что женщина, являясь должностным лицом одного из органов власти на территории области, через мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber, в сентябре текущего года в личных переписках со своей коллегой поддерживала и отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, оправдывала деяния представителей оккупационных сил РФ.

Досудебное расследование проводилось следователями следственного отдела Службы безопасности Украины в области.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении в измене бывшему городскому голове Снигиревки, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «замглавы военно-гражданской администрации».