Следователем судьей Центрального районного суда Николаева Галиной Подзигун избрана мера пресечения 60-летнему жителю села Вавилово Николаевского (Снигиревского) района, подозреваемому в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый во время оккупации села Вавилово, согласился оказывать помощь представителям государства агрессора путем поддержки их действий и передачи материальных ресурсов вооруженным формированием РФ.

Так, по меньшей мере, с апреля по начало ноября 2022 года, подозреваемый организовал и постоянно осуществлял, используя трактор, доставку к позициям и местам временной дислокации оккупационных войск питьевой воды, чем способствовал улучшению их бытовых условий.

Кроме того, находясь на территории местного фермерского хозяйства, он собрал имущество предприятия, в частности, стоимостное оборудование для ремонтных и сварочных работ, емкости для горючего, запчасти для транспортных средств и доставил в позиции ВС РФ.

Также, согласно материалам ходатайства, подозреваемый доставил автомобиль ВАЗ 2101, принадлежавший местному жителю в один из пунктов дислокации военнослужащих России и передавший последним.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, в частности, протоколы допроса свидетелей, которые указывали, что подозреваемый был в дружеских отношениях с представителями РФ, назначившими его старостой села, способствовал их деятельности и оказывал помощь, суд пришел к выводу об обоснованности подозрения и наличии рисков, указанных в ходатайстве.

По результатам разбирательства, следователь судья Галина Подзигун постановила избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.