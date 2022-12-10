Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе «Shahed-136/131» иранского производства.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что подразделениями воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины сбито 10 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

В ОК «Юг» уточнили, что ночью подразделения воздушного командования «Юг» 4 дрона над Херсонщиной, 4 – над Николаевщиной, 2 – над Одесщиной.

Часть дронов не удалось сбить — они попали в объекты энергетики, сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, люди не пострадали, но разрушения существенные. Из-за атаки тысячи абонентов снова остались без электричества. Впрочем, восстановительные работы уже продолжаются.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что ночью вражеские дроны-камикадзе повредили объекты энергетической инфраструктуры и жилищного фонда.

— Два дрона были сбиты над морем нашими подразделениями противовоздушной обороны. В результате удара практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, – добавил Максим Марченко.

Наталья Гуменюк рассказала, что восстановление атак дронами связано, в частности, с погодой. Оккупанты ждали, пока спадет «минусовая» температура, поскольку при перепаде температур вражеские беспилотники могут неисправно работать. Представительница пояснила, обледенение мешает аэродинамике.

Напомним, военный эксперт рассказал о важности деоккупации Кинбурнской косы.