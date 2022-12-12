В результате утреннего вражеского удара по Горняку Донецкой области (Кураховская громада) были ранены восемь людей. Они госпитализированы.

Об этом сообщил в Телеграмм глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он добавил, что объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

— Это очередная атака российской армии на мирное население. На этот раз враг применил РСЗО Ураган. Государство-террористка непрерывно терроризирует мирных украинцев – стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь, – написал Павел Кириленко.

На опубликованных им фотографиях с места удара видно, что люди попали под вражеский огонь прямо на месте торговли.

Он призвал жителей области эвакуироваться. По вопросам эвакуации необходимо обратиться в Донецкую ВГА.

Напомним, что в воскресенье, 11 декабря, российские войска обстреливали Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области.