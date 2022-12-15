В оккупированном Бердянске неизвестные взорвали трансформаторную подстанцию, снабжавшую электроэнергией помещения, в которых проживают оккупанты.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«13 декабря в Бердянске взорвали трансформаторную подстанцию, питавшую микрорайон Коса, где расквартированы мобилизационные подразделения врага. Взрыв раздался в 19:30. Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и сопротивление ЛЭП, оставив без света оккупационные казармы», — говорится в сообщении.

В ЦНС также сообщили, что на следующий день оккупанты увеличили в городе количество проверок, но результата в поисках не добились.

Ранее сообщалось, что российская ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья.