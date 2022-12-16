В Николаеве перед судом предстанет патрульный полицейский, обвиняемый в избиении пассажира автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Отмечается, что завершено досудебное расследование по уголовному производству по факту превышения работником управления патрульной полиции в Николаевской области своих служебных полномочий, сопровождавшееся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, правоохранитель, при несении службы, остановил автомобиль, водитель которого нарушил Правила Дорожного движения. В ходе общения с пассажиром авто, который высказывал замечания к работе полицейских, сотрудник патрульной полиции потерял контроль над своим поведением и, в отсутствие предусмотренных Законом Украины «О Национальной полиции» оснований, распилил в лицо мужчины слезоточивый газ, а также нанес ему удары руками и ногами по грудной клетке, чем повлек за собой перелом ребра.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта полученное потерпевшим телесное повреждение относится к категории средней степени тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ТУ ДБР в Николаеве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве будут судить пограничника, изнасиловавшего 13-летнюю девочку.