В Ровно 2-месячный младенец скончался от ожогового шока после контакта с обогревательным прибором в больнице.

Правоохранители расследуют ненадлежащее исполнение медиками профессиональных обязанностей, сообщает полиция Ровенской области.

14 декабря в полицию позвонили по телефону медики областной детской больницы и сообщили о смерти ребенка.

Двухмесячная девочка имела врожденный порок развития и умерла после операции.

Полиция выяснила, что мама с дочерью поступили в больницу 12 декабря. Младенцу провели плановое оперативное вмешательство, после которого ребенок скончался.

Согласно врачебному свидетельству, смерть двухмесячного ребенка наступила в результате ожогового шока.

Младенец получил термический ожог 45% тела I-III степени вследствие контакта с обогревательным прибором в медучреждении.

Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему).

Расследование продолжается. Если вину медиков установят, им может грозить ограничение свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком до 3 лет. Также они не смогут занимать определенные должности сроком до 3 лет.

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