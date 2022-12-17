После попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Кривом Роге погиб 1,5-годовалый малыш.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«В Кривом Роге после полуночи спасатели извлекли из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика. Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них четверо детей», – написал он.

Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.

В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.

В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге.