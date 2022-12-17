Жительница Николаева в мессенджере оправдывала военные действия Российской Федерации на территории Украины. Следователи сообщили ей о подозрении. Фигурантке грозит до пяти лет заключения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Разоблачили незаконную деятельность 65-летней женщины дознаватели Николаевского районного управления полиции совместно с сотрудниками отдела противодействия киберпреступлениям в Николаевской области ГКП НПУ. Процессуальное руководство в производстве осуществляет окружная прокуратура Николаева.
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что фигурантка в мессенджере вела личную переписку со знакомой, которая находится на территории Российской Федерации. Женщина поддерживала действия государства-агрессора по проведению агрессивной войны против Украины, отрицала неправомерные действия РФ против нашей страны, признавала правомерными временные оккупации части территорий Украины, глорификацию представителей вооруженных формирований РФ и представителей оккупационной администрации РФ.
Правоохранители идентифицировали личность гражданки, установили фактическое место ее нахождения и провели обыск по месту жительства. В ходе следственных действий полицейские изъяли соответствующую технику и прекратили преступную деятельность фигурантки.
В настоящее время следователи Николаевского районного управления полиции сообщили женщине о подозрении ч. 2 ст. 436-2 УК Украины «Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников». Ей грозит до пяти лет заключения.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, СБУ задержала в Николаевской области вражеского помощника, которого оккупанты назначили «старостой».
Ранее правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Также Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Снегиревки , которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Жительница Николаева в мессенджере оправдывала военные действия Российской Федерации на территории Украины. Следователи сообщили ей о подозрении. Фигурантке грозит до пяти лет заключения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Разоблачили незаконную деятельность 65-летней женщины дознаватели Николаевского районного управления полиции совместно с сотрудниками отдела противодействия киберпреступлениям в Николаевской области ГКП НПУ. Процессуальное руководство в производстве осуществляет окружная прокуратура Николаева.
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что фигурантка в мессенджере вела личную переписку со знакомой, которая находится на территории Российской Федерации. Женщина поддерживала действия государства-агрессора по проведению агрессивной войны против Украины, отрицала неправомерные действия РФ против нашей страны, признавала правомерными временные оккупации части территорий Украины, глорификацию представителей вооруженных формирований РФ и представителей оккупационной администрации РФ.
Правоохранители идентифицировали личность гражданки, установили фактическое место ее нахождения и провели обыск по месту жительства. В ходе следственных действий полицейские изъяли соответствующую технику и прекратили преступную деятельность фигурантки.
В настоящее время следователи Николаевского районного управления полиции сообщили женщине о подозрении ч. 2 ст. 436-2 УК Украины «Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников». Ей грозит до пяти лет заключения.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, СБУ задержала в Николаевской области вражеского помощника, которого оккупанты назначили «старостой».
Ранее правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Также Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Снегиревки , которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.