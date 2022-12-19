В Мариуполе оккупанты разыскивают дезертиров из числа завербованных заключенных, сбежавших с оружием.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«В Мариуполе глобальные поисковые мероприятия устроили оккупанты. К счастью, ищут не партизан. Очередные дезертиры с оружием», – написал он.

По информации Петра Андрющенко, из российской армии скрылись заключенные, они исчезли во время транспортировки из России через Мариуполь.

До этого в Ясиноватой 20 вооруженных зеков дезертировали из российской армии.