За минувшие сутки оккупанты в Херсоне попали в объект критической инфраструктуры, под обстрелами погибли два человека.

Об этом глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич написал в Telegram.

Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание ХОГА, частные и многоквартирные дома.

Также есть жертвы среди гражданского населения. За минувшие сутки россияне убили двух человек, три человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, по состоянию на 24 февраля в Херсонской общине проживало 333 тысяч человек, после деоккупации 85-100 тысяч, сейчас выезжает до 120 человек ежедневно.