На 24 февраля в Херсонской общине проживало 333 тысяч человек, после деоккупации 85-100 тысяч, сейчас выезжает до 120 человек ежедневно.

Об этом сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова во время брифинга в медцацентре «Украина - Укринформ» 19 декабря.

Она отметила, что в первые недели после деоккупации Херсона в город активно возвращались жители, однако после начала обстрела тенденция на выезд населения увеличилась.

— По состоянию на 24 февраля в Херсонской территориальной общине проживало 333 тысяч населения. В первые две недели после деоккупации 11 ноября количество людей начало увеличиваться. Несмотря на то, что был полон Армагеддон, не было света, газа, тепла, воды, не работала канализация, были очень страшные времена, но люди возвращались. На 11-13 ноября в Херсоне находилось по примерно 85-100 тысяч населения. И только начались первые обстрелы – начались первые выезды людей. Чем больше обстрелов, тем больше тенденция на выезд людей. Сегодня где-то от 50 до 100-120 человек ежедневно выезжают, — рассказала Галина Луговая.

Напомним, российская армия утром 19 декабря обстреляла город Херсон, попадание в Херсонскую областную военную администрацию.