В последние четыре волны атак иранскими дронами россияне запустили 67 ударных беспилотников на территорию Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона вечером 20 декабря, пишет «УП».

На вопрос, может ли Россия одновременно запустить 220 иранских дронов из новой партии, оставшихся после последней атаки, Игнат уточнил, что президент говорил о 250 дронов новой партии — но остаток ли считать от последних 35 или тех четырех волн, которые были запущен после длительной паузы, — «а это 67 БПЛА, сегодня посчитали».

— Может, очевидно (использовать все сразу, — прим.), но есть ли в них в этом необходимость?, — сказал Юрий Игнат.

Он добавил, что каждому избиению беспилотника можно радоваться, несмотря на истощение ПВО, потому что даже несколько попаданий приводят к неблагоприятным последствиям.

Юрий Игнат объяснил, что запасы Украины тоже не вечны.

— Россия является единственным производителем ракет в «Бук-М1» и С-300. А именно эти комплексы на сегодняшний день являются основным воздушным щитом, охраняющим наше небо от, прежде всего, российской авиации, которая здесь не появляется. Также они являются основным щитом от крылатых ракет и «Шахедов». Речь о истощении идет о боевой технике, радиолокационных станциях, а также боекомплекте. Они истощают условно дешевыми БПЛА ударного типа, на которые приходится нам реагировать. Реагировать мы будем и зенитными ракетными системами, и истребительной авиацией, и мобильными огневыми группами... Разумеется, крылатая ракета, 400 килограммов взрывчатки, и «Шахед» до 40 килограммов — это несколько разные мощности, но и то, и то опасно, особенно для объектов критической инфраструктуры, – сказал он.

Украина может полагаться на две батареи NASAMS и одну батарею IRIS-T, но этого мало для перекрытия линии фронта, добавил Юрий Игнат.

Ранее сообщалось, что секретариат ООН изучает информацию о поставках по Ирану ударных беспилотников России.