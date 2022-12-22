В Украине было начато около двухсот уголовных производств за незаконное распространение информации о перемещении военных ВСУ, их местах расположения и данных об оружии во время военного положения.

Об этом заявил начальник Департамента уголовно-правовой политики Офиса генерального прокурора Алексей Бонюк, передает "Укринформ».

В ходе экспертного обсуждения по теме: «Уголовная ответственность за распространение незаконной информации в интернете до и после начала полномасштабного вторжения» он отметил, что примерно треть обвинительных актов по этим делам уже была направлена в суд.

– Сейчас у нас за ст. 114-2 УКУ зарегистрировано уже около двухсот уголовных производств и треть направлена в суд, — сказал он.

Речь идет об уголовных делах по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) УКУ. Эти действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 12 лет.

Напомним, правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Также Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Снегиревки , которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.