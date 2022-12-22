Российские захватчики намерены вывезти детей с временно захваченных территорий в Москву якобы на новогоднюю елку.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Укринформ.

— Сейчас оккупанты пытаются собрать с временно оккупированной территории примерно полторы-две тысячи детей и под видом новогодних праздников отвезти их вроде бы на новогоднюю елку в москву. Но мы хорошо вспоминаем сентябрь, когда рашисты собирали детей из Энергодара, Каменки-Днепровской и вроде бы забирали их на неделю, а вернули — через два месяца, — сказал он.

Иван Федоров призвал всех родителей, остающихся в оккупации, не отдавать своих детей захватчикам.

Напомним, «Укрзализныця» совместно с детским фондом ЮНИСЕФ запустила «Поезд Святого Николая». За три рейса планируют доставить более 33 тысяч подарков для детей с деоккупированных территорий.