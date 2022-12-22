Из временно оккупированных населённых пунктов Каховского района поступают сообщения о фактах заселения в дома местных жителей военных РФ, в один дом заселяются по меньшей мере по 15 человек.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

В полицию продолжают поступать заявления от жителей оккупированных территорий о фактах мародерства российскими военными. В с.Железный Порт Голопристанского района оккупанты по наводке коллаборанта угнали у местного жителя автомобиль, имущество и трансформаторную подстанцию.

Аналогичные заявления поступают и жителям деоккупированных населенных пунктов Бериславского района. Там местные жители сообщают о похищении военными РФ охотничьего оружия, автомобилей и разграблении фермерских хозяйств. Так, в с.Благодатовка оккупанты вывезли с территории фермерского хозяйства тракторы, легковые и грузовые автомобили, после чего уничтожили ангары и склады.

Из временно оккупированных населённых пунктов Каховского района поступают сообщения о фактах заселения в дома местных жителей военных РФ, в один дом заселяются по меньшей мере по 15 человек. Также есть факты, когда русские солдаты выгоняли законных владельцев из домов и заселялись туда. Кроме того, представители армии мародеров и убийц вывозят из дома мебель и бытовую технику на КамАЗах и Уралах.

Напомним, по материалам Службы безопасности еще 15 боевиков террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» получили по 15 лет тюрьмы. Они вместе с российскими оккупантами разграбили элеваторы Херсонской области.