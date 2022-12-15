По материалам Службы безопасности еще 15 боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР получили по 15 лет заключения. Они вместе и российскими оккупантами разграбили элеваторы в Херсонской области.

Об этом сообщает СБУ.

— Киберспециалисты Службы безопасности собрали безоговорочные доказательства вины 15 участников террористических группировок «Л/ДНР», штурмовавших украинские города на юге и востоке Украины. После 24 февраля мужчины, проживавшие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, добровольно вступили в состав российских группировок. Среди них были снайперы и гранатометчики, говорится в сообщении.

В рядах вооруженных сил РФ они участвовали в боевых действиях в Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях.

Кроме этого, они выполняли указания Кремля о разграблении местных элеваторов и незаконном вывозе украинского зерна из временно захваченных регионов в Россию.

Боевики попали в плен украинских защитников во время контрнаступления на южном и восточном фронтах.

На основании собранных доказательств суд признал их виновными по: ст. 111 (государственная измена); ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса.

Напомним, в Херсонской области российские войска забрали 13 судов николаевской компании «Грейн-Трансшипмент» и используют их для строительства понтонных переправ, необходимых для опрокидывания техники.