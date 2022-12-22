Агентство Associated Press с марта насчитало не менее 10 300 новых могил во временно оккупированном россиянами Мариуполе и его окрестностях.

Об этом пишет "УП».

Спутниковые снимки показывают, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым Мариупольского района. AP подсчитало, что общая площадь, занятая новыми могилами, составляет более 51 500 квадратных метров. Анализ видеоматериалов показал, что россияне используют тяжелую технику для рытья длинных траншей, которые затем засыпают обратно.

Могилы выглядят как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами с именами и датами, но в основном с начертанными от руки номерами на небольших табличках. Некоторые могилы были обозначены более чем одним номером, что потенциально указывает на более чем одного погребенного.

Три судебных археолога, имеющих опыт в расследовании военных преступлений, связанных с массовыми захоронениями, считают анализ обоснованным, учитывая ограниченность имеющейся информации и отсутствие доступа к могилам. Один из специалистов, к которому обратилось агентство, отметил, что количество могил не обязательно соответствует количеству убитых украинцев.

AP отмечает, что места массовых захоронений в других частях Украины, эксгумированные международными судебно-медицинскими экспертами, часто содержали более одного набора человеческих останков в одной могиле. Многие имели явные признаки насильственной смерти, такие как травмы от взрыва, шаровые ранения и руки, связанные веревкой.

Напомним, в селе Правдино Херсонской области в конце ноября нашли еще одно массовое захоронение с мирными жителями, ставшими жертвами российских оккупантов.