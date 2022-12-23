Антимонопольный комитет оштрафовал ООО «Орими Украина» (в настоящее время изменило юридическое наименование на ООО «ТС трейд») на 80 миллионов гривен за сообщение неполных сведений о конечном бенефициарном владельце из России.
Об этом сообщает пресс- служба АМКУ.
Отмечается, что ООО «Орими Украина» выпускает продукцию под торговыми марками: Greenfield, TESS, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури и Принцесса Ява, Jardin, Piazza del Caffe » и «Жокей».
Компания сообщила АМКУ, что не владеет информацией о связях мажоритарного бенефициарного владельца корпоративных прав в уставном капитале ООО «Орими Украина» Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко (одним из владельцев российской компании «Оримы Трейд»).
В то же время благодаря информации, полученной от Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и торговых сетей и конкурентов ООО «Орими Украина», комитетом был установлен факт наличия родственных завязей между ними.
«Распространение ООО «Орими Украина» в письмах неполной информации о своих владельцах из России, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов относительно сотрудничества с ответчиком и реализации его товаров, а также – по желанию украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок», - подчеркивают в комитете.
Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. За что на компанию был наложен штраф в размере 80 миллионов гривен.
Напомним, в Каховском районе Херсонской области российские военные со склада вывезли более тысячи тонн зерна.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Антимонопольный комитет оштрафовал ООО «Орими Украина» (в настоящее время изменило юридическое наименование на ООО «ТС трейд») на 80 миллионов гривен за сообщение неполных сведений о конечном бенефициарном владельце из России.
Об этом сообщает пресс- служба АМКУ.
Отмечается, что ООО «Орими Украина» выпускает продукцию под торговыми марками: Greenfield, TESS, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури и Принцесса Ява, Jardin, Piazza del Caffe » и «Жокей».
Компания сообщила АМКУ, что не владеет информацией о связях мажоритарного бенефициарного владельца корпоративных прав в уставном капитале ООО «Орими Украина» Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко (одним из владельцев российской компании «Оримы Трейд»).
В то же время благодаря информации, полученной от Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и торговых сетей и конкурентов ООО «Орими Украина», комитетом был установлен факт наличия родственных завязей между ними.
«Распространение ООО «Орими Украина» в письмах неполной информации о своих владельцах из России, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов относительно сотрудничества с ответчиком и реализации его товаров, а также – по желанию украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок», - подчеркивают в комитете.
Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. За что на компанию был наложен штраф в размере 80 миллионов гривен.
Напомним, в Каховском районе Херсонской области российские военные со склада вывезли более тысячи тонн зерна.