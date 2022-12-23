Антимонопольный комитет оштрафовал ООО «Орими Украина» (в настоящее время изменило юридическое наименование на ООО «ТС трейд») на 80 миллионов гривен за сообщение неполных сведений о конечном бенефициарном владельце из России.

Об этом сообщает пресс- служба АМКУ.

Отмечается, что ООО «Орими Украина» выпускает продукцию под торговыми марками: Greenfield, TESS, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури и Принцесса Ява, Jardin, Piazza del Caffe » и «Жокей».

Компания сообщила АМКУ, что не владеет информацией о связях мажоритарного бенефициарного владельца корпоративных прав в уставном капитале ООО «Орими Украина» Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко (одним из владельцев российской компании «Оримы Трейд»).

В то же время благодаря информации, полученной от Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и торговых сетей и конкурентов ООО «Орими Украина», комитетом был установлен факт наличия родственных завязей между ними.

«Распространение ООО «Орими Украина» в письмах неполной информации о своих владельцах из России, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов относительно сотрудничества с ответчиком и реализации его товаров, а также – по желанию украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок», - подчеркивают в комитете.

Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. За что на компанию был наложен штраф в размере 80 миллионов гривен.

Напомним, в Каховском районе Херсонской области российские военные со склада вывезли более тысячи тонн зерна.