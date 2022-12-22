В Каховском районе Херсонской области российские военные со склада вывезли 1100 тонн зерна.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.
— В полицию поступила информация, что в Каховском районе российские военные со склада вывезли 1100 тонн зерна, завладели двумя тракторами, автомобилями и погрузчиком, – говорится в сообщении.
Напомним, согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинского зерна минимум на 1 миллиард долларов.
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В Каховском районе Херсонской области российские военные со склада вывезли 1100 тонн зерна.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.
— В полицию поступила информация, что в Каховском районе российские военные со склада вывезли 1100 тонн зерна, завладели двумя тракторами, автомобилями и погрузчиком, – говорится в сообщении.
Напомним, согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинского зерна минимум на 1 миллиард долларов.