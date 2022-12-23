Российские войска обстреливали ракетами и артиллерию Харьковскую область, в результате чего пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, оккупанты атаковали огнем приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов.

«В эти сутки оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары. Отдельно благодарим силы ПВО, последствия могли бы быть гораздо хуже», — написал Олег Синегубов.

Глава области сообщает, в Волчанской общине горели гаражи, в результате попаданий поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы.

«Получили ранения 4 работника райбольницы — 3 мужчины и 1 женщина. Еще один человек 62 лет также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии, угроз жизни нет», - добавил он.

Он также сообщил, что обстрелы оккупантов разрушили жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар, там без пострадавших.

Напомним, в результате российских обстрелов Херсона и области 22 декабря один человек погиб и еще двое получили ранения.