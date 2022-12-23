В результате российских обстрелов Херсона и области 22 декабря один человек погиб и еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

— Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести, — говорится в сообщении

Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты ударили по Херсонщине 61 раз. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

По жилым кварталам Херсона захватчики ударили 30 раз. Российские снаряды попали в образовательные заведения, частные и многоквартирные дома.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 декабря обстреляли Очаков Николаевской области.