Российские оккупанты в ночь на 22 декабря обстреляли Очаков Николаевской области.

Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на утро 22 декабря, опубликовал глава ОВА Виталий Ким.

Уточняется, что во время российских обстрелов Очакова 21 декабря были повреждены 16 жилых домов. Россияне трижды обстреливали общину за прошедшие сутки. В результате получили ранения три человека, среди которых 10-летний мальчик.

Также вчера, 21 декабря, в 13:30 враг наносил удары с РСЗО по Куцурубской общине. Разрушений и пострадавших нет.

Сегодня ночью, 22 декабря, в 00:57 в результате ракетных обстрелов населенного пункта Очаковской общины повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.