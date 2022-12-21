Из-за обстрела Очакова в среду, 21 декабря, ранения получили три человека – 10-летний мальчик, 41-летний мужчина и 74-летняя женщина.
Об этом сообщает глава Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram .
Известно, что город россияне обстреляли из РСЗО – повреждены два жилых дома.
— По результатам обстрелов г. Очаков три человека получили незначительные ранения, мальчик 2012 г. р., мужчина 1981 г. р. и женщина 1948 г. р. Пока их жизни угрозы нет, – сообщил он.
Напомним, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Из-за обстрела Очакова в среду, 21 декабря, ранения получили три человека – 10-летний мальчик, 41-летний мужчина и 74-летняя женщина.
Об этом сообщает глава Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram .
Известно, что город россияне обстреляли из РСЗО – повреждены два жилых дома.
— По результатам обстрелов г. Очаков три человека получили незначительные ранения, мальчик 2012 г. р., мужчина 1981 г. р. и женщина 1948 г. р. Пока их жизни угрозы нет, – сообщил он.
Напомним, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.