Из-за обстрела Очакова в среду, 21 декабря, ранения получили три человека – 10-летний мальчик, 41-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Об этом сообщает глава Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram .

Известно, что город россияне обстреляли из РСЗО – повреждены два жилых дома.

— По результатам обстрелов г. Очаков три человека получили незначительные ранения, мальчик 2012 г. р., мужчина 1981 г. р. и женщина 1948 г. р. Пока их жизни угрозы нет, – сообщил он.

Напомним, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.