В Лимане в Донецкой области задержали российского агента, который навел ракетный удар по школе и больнице

Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что мужчина собирал разведданные о расположении огневых позиций и маршрутах перемещения Сил обороны в регионе.

Также он передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана.

Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов украинского города.

По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице.

После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить «отчет» своим российским кураторам.

Сотрудники СБУ задержали корректировщика при передаче разведывательной информации агрессору.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ для подрывной деятельности в регионе. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

Во время задержания у российского агента обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборантку из Партии регионов. Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ «голосовать» на псевдореферендуме.