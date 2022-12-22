Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборантку из Партии регионов. Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ «голосовать» на псевдореферендуме.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.





– После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины. За это получила российский паспорт и «назначение» в ряды оккупационной администрации РФ. Там она возглавила созданную агрессором «участковую избирательную комиссию», – говорится в сообщении.

Так, коллаборантка выполняла задачи Москвы по организации и проведению псевдореферендума во временно захваченной части юга Украины.

— Для этого она развернула широкую агитационную кампанию по поддержке фейкового плебисцита на территории одного из районов города. Злоумышленница лично призвала людей прийти на «участки» и «проголосовать» в пользу страны-агрессора, – рассказали в СБУ.

Кроме этого, предательница лично обходила дома и требовала от людей поставить нужную «отметку в бюллетенях».

— В случае отказа сразу «обращалась» к сопровождавшим ее вооруженным рашистам. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом, – отмечают в СБУ.

Но, после освобождения Херсона, коллаборантка пыталась быть «незаметной» и таким образом избежать правосудия. Однако силовики разоблачили ее и задержали.

В злоумышленнице обнаружили российский паспорт и партийный билет пророссийской партии.

СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) УКУ.

А суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки , которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.