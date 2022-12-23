В Черновицкой области возле населенного пункта Новоднестровска зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

«23 декабря 2022 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение из Черновицкой области, возле населенного пункта Новоднестровск, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера)», - пишет центр.

Отмечается, что колебания от стихии могли испытывать находившиеся внутри помещения горожане, особенно на верхних этажах.