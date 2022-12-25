В результате утренних обстрелов Херсона 24 декабря горели 66 легковых авто. Пожар был ликвидирован.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

- 24 декабря около 11:00 в результате очередного обстрела России из реактивных систем залпового огня по жилому району города занялись 66 легковых автомобилей, - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожары в течение 40 минут.

Напомним, военные РФ 24 декабря в очередной раз обстреляли центр Херсона . Известно о 10 погибших и 58 раненых людях.