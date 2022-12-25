Херсонские полицейские совместно с работниками ГСЧС помогают населению города ликвидировать последствия постоянных обстрелов, наносимых российскими войсками из временно оккупированной части Херсонской области на левом берегу Днепра.

О совместной работе по ликвидации последствий сообщили страницы Национальной полиции Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В сообщениях указано, что обстрелы не прекращаются и приходится помогать людям, рискующим жизнью.

«После масштабных обстрелов города Херсона, которые не утихают и до сих пор, унесших жизни людей, искалечили десятки граждан, оставили после себя разрушительные последствия для инфраструктуры города, сотрудники полиции помогают гражданам преодолевать последствия обстрелов квартир, домов и охранять жилье. Совместные группы действуют быстро и слаженно. Каждый выезд – это риск, ведь обстрелы города российской армией не утихают ни на минуту. Предстоит еще много работы, полиция работает 24/7 и всегда готова прийти на помощь гражданам», - говорится в сообщении полиции.

В то же время спасатели сообщают, что всего за сутки совершили 21 выезд к действиям по назначению, ликвидировали 13 пожаров, 11 из которых возникли после обстрелов.

«Утром, 24 декабря, в Бериславском районе после вражеских обстрелов загорелся жилой дом площадью 140 м². Спасатели в течение трех часов ликвидировали пожар. Погибшие и травмированные не обнаружены», - сообщают в ГСЧС.

Вчера, 24 декабря в 11:00 после массированного обстрела, в центре города Херсон вспыхнули 6 автомобилей и киоск на территории рынка. На месте происшествия работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Уже после обеда в результате вражеского прилета в одном из районов Херсона разрушен одноэтажный жилой дом и возникло возгорание. Спасателям удалось деблокировать из-под завалов 2-х человек, мужчину и женщину.