Захватчики намерены открыть на оккупированных территориях, в том числе в Бердянске, центры подготовки пропагандистов.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

«Оккупанты хотят открыть на ТОТ педагогические вузы, где в быстром темпе будут готовить «новых учителей», — говорится в сообщении.

Первый такой открыть должны в Бердянске, где по плану врага к 1 сентября пройдут переподготовку действующие учителя истории и русского языка.

Приоритет избранных специалистов четко демонстрирует на что ставит акцент русская школа, а именно на изучении языка и правильной истории.

По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях у оккупантов наблюдается дефицит педагогов.

Большинство украинского персонала отказалось работать на врага, поэтому оккупанты свезли на территорию своих «учителей», которые занимаются русификацией украинских детей.

Однако и эту проблему не решило. Большинство россиян приезжает на ротационной основе из-за больших выплат чем в РФ. Однако оставаться на постоянной основе они не хотят, потому что не уверены в дальнейшей принадлежности региона к России.