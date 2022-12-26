Захватчики намерены открыть на оккупированных территориях, в том числе в Бердянске, центры подготовки пропагандистов.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
«Оккупанты хотят открыть на ТОТ педагогические вузы, где в быстром темпе будут готовить «новых учителей», — говорится в сообщении.
Первый такой открыть должны в Бердянске, где по плану врага к 1 сентября пройдут переподготовку действующие учителя истории и русского языка.
Приоритет избранных специалистов четко демонстрирует на что ставит акцент русская школа, а именно на изучении языка и правильной истории.
По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях у оккупантов наблюдается дефицит педагогов.
Большинство украинского персонала отказалось работать на врага, поэтому оккупанты свезли на территорию своих «учителей», которые занимаются русификацией украинских детей.
Однако и эту проблему не решило. Большинство россиян приезжает на ротационной основе из-за больших выплат чем в РФ. Однако оставаться на постоянной основе они не хотят, потому что не уверены в дальнейшей принадлежности региона к России.
Ранее сообщалось, что российская ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Захватчики намерены открыть на оккупированных территориях, в том числе в Бердянске, центры подготовки пропагандистов.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
«Оккупанты хотят открыть на ТОТ педагогические вузы, где в быстром темпе будут готовить «новых учителей», — говорится в сообщении.
Первый такой открыть должны в Бердянске, где по плану врага к 1 сентября пройдут переподготовку действующие учителя истории и русского языка.
Приоритет избранных специалистов четко демонстрирует на что ставит акцент русская школа, а именно на изучении языка и правильной истории.
По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях у оккупантов наблюдается дефицит педагогов.
Большинство украинского персонала отказалось работать на врага, поэтому оккупанты свезли на территорию своих «учителей», которые занимаются русификацией украинских детей.
Однако и эту проблему не решило. Большинство россиян приезжает на ротационной основе из-за больших выплат чем в РФ. Однако оставаться на постоянной основе они не хотят, потому что не уверены в дальнейшей принадлежности региона к России.
Ранее сообщалось, что российская ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья.