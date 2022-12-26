Взрывы на российском военном аэродроме Энгельс - это следствие российской агрессии, того, что Россия творит в Украине.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

— Безусловно, это события, последствия русской агрессии. Это очередные «хлопки», «бавовни», которые мы уже привыкли слышать. Это действительно следствие того, что Россия творит на нашей земле. Если русские думали, что никого в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Как видим, такие вещи происходят все чаще и будем надеяться, что это Украине будет только на руку, — сказал он.

Что касается реальных последствий взрывов, то, по словам Игната, «надо иметь перед глазами спутниковые снимки».

– Я думаю, несколько дней – и мы будем видеть спутниковые снимки, – добавил он, напомнив, что подобное раньше все же приводило к повреждению самолетов.

Напомним, что в ночь на 26 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.