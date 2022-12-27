Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения РФ в целом зарегистрировали 76 тысяч 583 преступления оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«Преступления агрессии и военные преступления: 58 163. Из них: 56 419 — по поводу нарушения законов и обычаев войны, 67 — по планированию, подготовке или разрешению и ведению агрессивной войны, 40 — пропаганде войны, 1 637 — другие», — отметили прокуроры.
Кроме этого, в ОГП указали, что было зарегистрировано 18 тысяч 420 преступлений против национальной безопасности, из них:
Напомним, с начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 4,5 тысяч кибератак на Украину.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения РФ в целом зарегистрировали 76 тысяч 583 преступления оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«Преступления агрессии и военные преступления: 58 163. Из них: 56 419 — по поводу нарушения законов и обычаев войны, 67 — по планированию, подготовке или разрешению и ведению агрессивной войны, 40 — пропаганде войны, 1 637 — другие», — отметили прокуроры.
Кроме этого, в ОГП указали, что было зарегистрировано 18 тысяч 420 преступлений против национальной безопасности, из них:
Напомним, с начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 4,5 тысяч кибератак на Украину.