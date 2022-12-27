Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения РФ в целом зарегистрировали 76 тысяч 583 преступления оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Преступления агрессии и военные преступления: 58 163. Из них: 56 419 — по поводу нарушения законов и обычаев войны, 67 — по планированию, подготовке или разрешению и ведению агрессивной войны, 40 — пропаганде войны, 1 637 — другие», — отметили прокуроры.

Кроме этого, в ОГП указали, что было зарегистрировано 18 тысяч 420 преступлений против национальной безопасности, из них:

11 тысяч 530 - относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

1 тысяча 924 - относительно государственной измены;

3 тысячи 850 - по коллаборационной деятельности;

377 - по пособничеству государству-агрессору;

63 - по диверсии;

676 – другие.

Напомним, с начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 4,5 тысяч кибератак на Украину.