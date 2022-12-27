Российские оккупанты продолжают опрокидывать военную технику через оккупированный Мариуполь. Во вторник, 27 декабря 2022 года, в городе было зафиксировано движение двух колонн.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его информации, первая колонна оккупантов выехала из города ориентировочно в 13:30.

— Около 50 единиц техники, в том числе гусеничная техника типа танки Т62 на лафетах. Подтверждено прохождение через мост в районе села Демьяновка/Камышеватое в Запорожскую область, — сообщил Андрющенко.

Вторая колонна техники оккупантов выехала из Мариуполя около 15:00.

— Около 50 единиц, в том числе танки и БМП на лафетах, грузовики с БК и живой силой. Продолжается усиление Мелитопольского участка фронта. Что частично подтверждается многочисленными разговорами оккупантов в городе, - говорится в сообщении.

24 декабря Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что российские оккупанты превращают Мариуполь Донецкой области в военную базу.