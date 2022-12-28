Российские войска обстреляли вечером 27 декабря родильное отделение больницы в Херсоне.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
«Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение», — написал он.
По словам Ярослава Янушевича, в заведении находится 5 женщин после родов.
Ранее сообщалось, что украинские защитники дали мощный ответ россиянам на обстрелы Херсонской области.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российские войска обстреляли вечером 27 декабря родильное отделение больницы в Херсоне.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
«Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение», — написал он.
По словам Ярослава Янушевича, в заведении находится 5 женщин после родов.
Ранее сообщалось, что украинские защитники дали мощный ответ россиянам на обстрелы Херсонской области.