Украинские защитники дали мощный ответ россиянам на обстрелы Херсонской области.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что российские оккупанты продолжают терроризировать огнем правый берег Днепра. Они обстреливают не только освобожденные территории, но и те, которые даже не были под оккупацией.

Наталья Гуменюк добавила, что захватчики маневрируют на левобережье Херсонской области.

– Они опасаются нашего ответа. Они ее чувствуют, она достаточно существенна. Пока мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень вкусны и вы их услышите очень скоро, — сказала она.

Напомним, российские военные 4 0 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки, 26 декабря.