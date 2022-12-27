Российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки, 26 декабря.
Захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков, сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
В частности, оккупанты 11 раз атаковали Херсон. Они ударили по заводу, частным и многоквартирным домам.
В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.
Напомним, жителей Херсонской области призывают эвакуироваться, поскольку из-за вражеских ударов невозможно будет обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение.
Ранее руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия готовится к массированному удару по территории Украины, но не исключены и точечные удары.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки, 26 декабря.
Захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков, сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
В частности, оккупанты 11 раз атаковали Херсон. Они ударили по заводу, частным и многоквартирным домам.
В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.
Напомним, жителей Херсонской области призывают эвакуироваться, поскольку из-за вражеских ударов невозможно будет обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение.
Ранее руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия готовится к массированному удару по территории Украины, но не исключены и точечные удары.