Россия готовится к массированному удару по территории Украины, но не исключены и точечные удары.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает «Укринформ».

— Очевидно, что россияне к чему-то готовятся. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа «Калибр». Помним о том, что у них есть такое тяготение к повторению более или менее для них значимых операций. Поэтому если вспомнить 5 декабря, как они готовились к массированному ракетному удару, когда выводили и ракетоносители в море, и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, в принципе все очень похоже. Мы готовы к этому. Мы осознаем, что возможен такой удар, – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она заметила, что враг способен наносить не только массированные, но и точечные удары.

— То, что у них иссякают запасы – понятно, потому что они их используют, но недооценивать врага нельзя. Россияне пытаются пополнять свои резервы, несмотря на санкции и несмотря на ограничения в своих мощностях. Мы видим, что они ищут возможность задерживать ход событий, взять так называемую оперативную паузу, чтобы подтянуть резервы и продолжать свое «победоносное шоу», как они считают. Но наше противодействие адекватно, мы не дадим им той паузы, потому что осознаем – нам нужно добыть в борьбе максимально быстро свою независимость, – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что у России есть возможности наносить массированные регулярные ракетные удары по Украине и нашей инфраструктуре, однако ее ракетный арсенал сокращается. По словам Буданова, ракет в России хватит еще на 2-3 массированных обстрела.