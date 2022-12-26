Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что с 24 февраля внутри ГУР не обнаружили ни одного предателя.

Об этом он сказал в интервью « Liga.net ».

- Никакого мы так и не обнаружили, - сказал он, отвечая на вопрос, сколько изменников было обнаружено за период полномасштабной войны.

Глава ГУР подчеркнул, что в его ведомстве «внутренняя безопасность постоянно работает».

По его словам, бывали случаи «ненадлежащего отношения к сохранению гостайны». Но в большинстве своем это была «служебная неосторожность», когда какую-то информацию кто-то мог переслать мессенджером, а она становилась достоянием врага, перехватывавшего этот сигнал. Но, по словам Буданова, это всеобщая проблема «всех наших органов власти».

При этом он отметил, что количество агентов ГУР внутри России с начала Великой войны возросло.

По словам Кирилла Буданова, речь идет о людях на «совершенно разных уровнях». С появлением этих агентов увеличился и доступ разведки к информации разного уровня: от социально-политических до чисто военных вопросов.

Напомним, глава разведки также рассказал, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.