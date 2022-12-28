В течение 27 декабря российская армия обстреливала артиллерией акваторию Очаковской громады. В других районах области и Николаеве день и ночь прошли относительно спокойно.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

— Вчера, 27 декабря, в 13:21 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, – отметили в администрации.

Очаковская громада страдает от вражеских нападений систематически. 21 декабря русская армия обстреляла жилой дом в Очакове. Ранены три человека, среди них – десятилетний мальчик.